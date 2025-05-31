السبت 31 مايو 2025
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محافظات

ضبط 13 حالة غش وإحالة ملاحظ للتحقيق في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وكيل الوزارة
وكيل الوزارة

 أكد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، رصدت حالة غش لطالب بإحدى اللجان، كما تم تحويل ملاحظ للتحقيق، لتسهيله الغش باللجنة، كما تم ضبط 13 محمولا بحوزة 13 طالبا، وجرى تحرير محاضر لهم.

 

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 وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه لن يتهاون في محاسبة المخطئين، وأنه وجه رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول المحمول للجان سواء للطلاب أو الملاحظين، وأن هناك متابعة مستمرة، لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، لأدائهم الامتحانات.

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 وكان 66 ألف طالب وطالبة أدوا امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، وعبر الطلاب عن سعادتهم بسهولة الامتحان، متمنين أن تأتي الامتحانات بنفس السهولة.

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