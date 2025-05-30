الجمعة 30 مايو 2025
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محافظ الجيزة يعلن انطلاق حملات التوعية بالأضاحي وكيفية التعامل مع المخلفات

حملات التوعية بمخلفات
حملات التوعية بمخلفات الاضاحي في الجيزة

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انطلاق حملات التوعية المجتمعية الخاصة بالأضاحي والتي بدأت فعالياتها عقب صلاة الجمعة اليوم، وذلك بتنظيم من مديرية أوقاف الجيزة لتصحيح الممارسات الخاطئة في الذبح وكيفية التعامل مع مخلفات الأضاحي.

حملات التوعية المجتمعية الخاصة بالأضاحي

وأكد محافظ الجيزة أهمية هذه الحملات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الذبح في الأماكن المخصصة والتخلص الآمن من المخلفات. 
 

وأضاف محافظ الجيزة التعاون بين مؤسسات الدولة والمواطنين هو أساس نجاح أي مبادرة مجتمعية ونتطلع إلى مشاركة فعّالة من الأهالي في الالتزام بالإرشادات التي وضعتها المحافظة والجهات المعنية بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع الجيزة، وسلامة البيئة وصحة الجميع خلال أيام العيد.

أهداف حملات التوعية المجتمعية الخاصة بالأضاحي

وأوضح الشيخ السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، أن الحملة انطلقت من مساجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ومصطفى محمود بمنطقة المهندسين، والمتناوي بمدينة البدرشين بحضور ممثلين عن مختلف الجهات التنفيذية المعنية، وعلى رأسها وزارات الأوقاف والصحة والبيئة والري إضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.

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