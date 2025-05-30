محافظ الجيزة يعلن انطلاق حملات التوعية بالأضاحي وكيفية التعامل مع المخلفات

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انطلاق حملات التوعية المجتمعية الخاصة بالأضاحي والتي بدأت فعالياتها عقب صلاة الجمعة اليوم، وذلك بتنظيم من مديرية أوقاف الجيزة لتصحيح الممارسات الخاطئة في الذبح وكيفية التعامل مع مخلفات الأضاحي.

حملات التوعية المجتمعية الخاصة بالأضاحي

وأكد محافظ الجيزة أهمية هذه الحملات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الذبح في الأماكن المخصصة والتخلص الآمن من المخلفات.



وأضاف محافظ الجيزة التعاون بين مؤسسات الدولة والمواطنين هو أساس نجاح أي مبادرة مجتمعية ونتطلع إلى مشاركة فعّالة من الأهالي في الالتزام بالإرشادات التي وضعتها المحافظة والجهات المعنية بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع الجيزة، وسلامة البيئة وصحة الجميع خلال أيام العيد.

أهداف حملات التوعية المجتمعية الخاصة بالأضاحي

وأوضح الشيخ السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، أن الحملة انطلقت من مساجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ومصطفى محمود بمنطقة المهندسين، والمتناوي بمدينة البدرشين بحضور ممثلين عن مختلف الجهات التنفيذية المعنية، وعلى رأسها وزارات الأوقاف والصحة والبيئة والري إضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.