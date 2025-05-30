تكليف من محافظ الجيزة قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

امتحانات نهاية العام الدراسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى أن ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يبدأ غدًا السبت الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٥، وينتهي في ٤ يونيو المقبل.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

توفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب

ووجّه محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب، مشددًا على ضرورة التنسيق الدوري بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية، لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ومن جانبه وجه سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مديري الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وشدّد على توفير الأثاث اللازم وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تتطلب تدخل الإدارة أو المديرية.

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