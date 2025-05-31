حبس عصابة تزوير المستندات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب على راغبي الحصول على المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وتبين من التحريات أن المتهمين، وهما عاطل ومالك مكتبة (لأحدهما معلومات جنائية سابقة)، يقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وكانا يدعيان قدرتهما على استخراج مستندات رسمية مقابل أموال، وذلك دون وجه حق.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما هاتفان محمولان، وجهاز لاب توب، وأجهزة وأدوات تُستخدم في مزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا، تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد تورطهما في جرائم النصب والتزوير، وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما للوقائع باستخدام الوسائل المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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