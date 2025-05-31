مصر للطيران الناقل الرسمي لعروض ديزني على الجليد في مصر 2025

قامت مصر للطيران برعاية عروض ديزني على الجليد "Disney on Ice" المقامة فى مصر حاليًا وتستمر حتى 31 مايو 2025 بالصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي وتنظمها شركة “Dino Activations” الوكيل الرسمي والحصري لعروض ديزني في مصر.

عروض ديزني على الجليد في مصر

ويأتي ذلك في خطوة جديدة لتعزيز حضورها الجماهيري ودعم السياحة الترفيهية، وفي إطار حرص مصر للطيران على دعم الفعاليات العالمية في مصر وتعزيز مكانتها العالمية.

وتعد عروض “Disney on Ice” من العروض العالمية المتميزة التي تحظى بشعبية واسعة بين الكبار والصغار على حد سواء، ويقدم مجموعة من أشهر شخصيات ديزني المحبوبة في عروض استعراضية شيّقة على الجليد.

جهود شركة مصر للطيران للترويج للسياحة المصرية

وتأتي مشاركة مصر للطيران في هذا الحدث لما له من مردود ثقافي وسياحي ملموس يساهم في تقديم صورة إيجابية عن مصر كوجهة سياحية آمنة ومتنوعة، وفي إطار دعمها المستمر لقطاع الترفيه والسياحة في مصر، وتماشيًا مع رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا لجذب الفعاليات الفنية العالمية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز صورة مصر كوجهة سياحية آمنة ومتنوعة تجمع بين التراث والتجارب الترفيهية المعاصرة.

وأقامت مصر للطيران جناحًا دعائيًا في المكان المخصص للحدث لتعريف الجمهور بأحدث العروض والأسعار الترويجية التى تقدمها مصر للطيران لعملائها من خلال شبكة خطوطها الجوية الممتدة حول العالم، كما حظي الجناح بإعجاب الحضور الذين حرصوا علي التقاط الصور التذكارية داخل الجناح ومع أفراد الضيافة الجوية، وكذلك المشاركة في الأنشطة الترفيهية التي تقدمها مصر للطيران للزوار من خلال الجناح، وقامت مصر للطيران بتقديم رعايتها ودعمها الكامل والتيسيرات اللازمة لضيوف عروض ديزني القادمين علي متن رحلاتها الدولية من جميع أنحاء العالم.

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