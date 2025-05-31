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محافظات

بعد ليلة العواصف الرعدية والأمطار، سطوع أشعة الشمس في الإسكندرية (فيديو وصور)

سطوع أشعة الشمس في
سطوع أشعة الشمس في الإسكندرية

 شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، تحسن في الأحوال الجوية وعودة سطوع أشعة الشمس مرة أخرى، وذلك عقب تساقط أمطار غزيرة وصلت شدتها لسيول على مناطق شرق المحافظة أمس. 

 

 فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد الأحوال الجوية بالمحافظة، وسط سيولة مرورية بطريق الكورنيش والطرق العامة.

 

 وعلى الفور انتشرت سيارات ومعدات وفرق عمل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار.

 

 وأوضح اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة تتعامل مع جميع تجمعات المياه فور حدوثها،، وذلك بفضل التنسيق المستمر مع غرفة عمليات الطوارئ بالمحافظة ومع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وعبر انتشار ما يقرب من ١٦٠ سيارة ومعدة تابعة للشركة بمختلف مناطق المحافظة.

 

وأضاف أن فرق العمل الميدانية تعمل على مدار الساعة في النقاط الساخنة التي قد تشهد تجمعات مياه بخلاف الاستجابة البلاغات الواردة من المواطنين، لضمان انسيابية حركة المرور وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، مؤكدا علي  جاهزية محطات الشركة وعملها بكامل طاقتها الاستيعابية وعلى استمرار حالة الطوارئ القصوى بالشركة حتى انتهاء حالة الاضطراب الجوي.

 

وتفقد "نافع" تعامل معدات الشركة مع تجمعات مياه الأمطار في شارع خالد بن الوليد ونفق سيدي بشر ونفق محمد نجيب وشارع 45.

 

وأهابت شركة الصرف الصحي بالمواطنين التعاون مع فرق العمل، وتوخي الحذر أثناء التنقل في المناطق الممطرة، مع الإبلاغ عن أي تجمعات مياه أو طوارئ. 

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الاسكندرية طقس اللواء محمود نافع عاصفة الإسكندرية

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