الاتحاد الليبي لتنس الطاولة يعلن دعمة "المهندي" في أزمة الانتخابات

تنس الطاولة، أعلن الاتحاد الليبي لتنس الطاولة، دعمه للمرشح القطري خليل المهندي، في أزمة انتخابات الاتحاد الدولي، التي أقيمت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة، وأسفرت عن فوز السويدية بيترا سورلينج.

وطالب الاتحاد الليبي خلال البيان باحترام الطعن المقدم من الاتحاد القطري على نتيجة الانتخابات، وإعلان نتائج التحقيق بحيادية ودون تحيز لأي من المرشحين.

بيان الاتحاد الليبي لتنس الطاولة

وجاءت بيان الاتحاد الليبي كالتالي:

نعلن دعمنا الكامل والمطلق للاتحاد القطري لتنس الطاولة، في حقه القانوني والدستوري، بمواصلة الطعن على نتائج انتخابات رئيس الاتحاد الدولي.

نطالب الاتحاد الدولي بما يلي:

احترام مجريات العملية القانونية الجارية

التمسك بمبادئ النزاهة والعدالة والحياد

ضمان الشفافية الكاملة في معالجة أي نزاعات انتخابية، انسجامًا مع دستور الاتحاد الدولي ولوائح الانتخابات الخاصة به

أزمة في انتخابات الاتحاد الدولي لتنس الطاولة

وسيطرت حالة من الارتباك على انتخابات الاتحاد الدولي لتنس الطاولة التي أقيمت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت الارتباك بعد أن اشارت نتيجة التصويت الالكتروني إلى تقدم السويدية بيترا سورلينج على القطري خليل المهندي بنتيجة (104-102).

واعترض الجانب القطري على نتيجة التصويت في الانتخابات بسبب اختلاف عدد الأصوات عن ممثلي الاتحادات الحاضرة في الانتخابات، مؤكدين ان النتيجة الحقيقية تشير إلى تقدم مرشحهم بفارق 11 صوتا.

وأوضح الاتحاد القطري أن هناك تلاعبا قد حدث في عدد الأصوات التي شاركت في الاجتماع “أون لاين”، وهو ما أسفر عن حدوث حالة من الارتباك.

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