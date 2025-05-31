رفعت سيد أحمد: الصمت العربي أمام مجازر غزة يعكس ضعف الأمة

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، إن الصمت العربي بعد مرور 600 يوم على المجازر الاسرائيليه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يعكس حالة من الضعف العربي وعدم القدرة على فرض الإرادة على إسرائيل لوقف هذه الحرب التي وصفها بـ"حرب إبادة".

وأضاف لـ فيتو أن عدم فاعلية الجيوش العربية والحكومات في إيقاف هذه المجازر اليومية، يفتح الباب أمام التآمر الدولي الذي لا يمكن تحميله وحده المسئولية في ظل هذا الغياب العربي، مؤكدًا أن "توارى جميع الدول العربية عن الموقف في غزة عدا مصر، جعل تقييمها يساوي صفرًا"، حسب تعبيره.

وأشار رفعت سيد أحمد إلى أن بعض الدول العربية ساهمت في دعم إسرائيل بالسلاح والسلع الغذائية، بل إن هناك دولًا إسلامية مثل تركيا تستمر في تزويدها بالغذاء، ما يُسهّل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي على غزة لا ينفصل عن المخطط الأكبر الذي يضع سيناء وشمال السعودية في مرمى الأهداف الإسرائيلية، مؤكدًا أن غزة تعتبر بوابة استراتيجية لهذه المناطق.

وتابع قائلًا إن الشعب الفلسطيني يواصل صموده رغم التضحيات الجسيمة التي بلغت ربع مليون بين شهيد وجريح، وهو ما يعكس إرادة فولاذية في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية.

وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور رفعت سيد أحمد إلى ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح ومضادات الطيران، باعتبارها خط الدفاع الأول عن "العروش العربية" في وجه المشروع الصهيوني، مشددًا على أن الواجب العربي والإسلامي يحتم الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.

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