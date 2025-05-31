كرة السلة، عاصم مرعي مستمر في الدوري الكوري الجنوبي

كرة السلة، أعلن نادي LG Sackers الكوري الجنوبي، تجديد تعاقده مع عاصم مرعي لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة، لموسم إضافي 2025 /2026.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد دخلوا في مفاوضات مع اللاعب من أجل إقناعه باللعب ضمن صفوف المارد الأحمر بداية من الموسم المقبل.

ويعد عاصم مرعي أحد اللاعبين المميزين وإضافة قوية لأي فريق، ومحط اهتمام العديد من الأندية المصرية وأبرزها الأهلي والاتحاد السكندري.

منتخب كرة السلة يستعد للبطولة الأفريقية

ويستعد المنتخب الوطني لكرة السلة رجال، للمشاركة في بطولة ودية خلال شهر يوليو المقبل، بمشاركة عدد من المنتخبات القوية.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة منتخبات، مصر ولبنان والأردن وإيران، بالإضافة لمنتخب أفريقي سيتم تحديده لاحقا.

وتقام البطولة الودية في لبنان، وتأتي ضمن استعدادات المنتخبات للمشاركة في البطولات العالمية والقارية.

ويستعد المنتخب الوطني لكرة السلة رجال، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية “أفروباسكت”، والمقرر لها شهر أغسطس المقبل.

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