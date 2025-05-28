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رياضة

كرة السلة، جوليان مارتينيز مديرا فنيا لمنتخب السيدات

الإسباني جوليان مارتينيز،
الإسباني جوليان مارتينيز، فيتو

كرة السلة، أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، عن التعاقد مع المدرب الإسباني جوليان مارتينيز، لتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني للسيدات، خلفا للمدرب السابق عمرو عاصم.

ومن المقرر أن يصل المدير الفني الإسباني إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، لتوقيع العقود بشكل رسمي، وبدء مهمته مع الفراعنة.

ويستعد المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، والمقرر لها خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل بكوت ديفوار.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي كوت ديفوار وأنجولا.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى البطولة بعد حصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية في تصفيات المنطقة الخامسة.

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كرة السلة عمرو مصيلحي اتحاد كرة السلة جوليان مارتينيز عمرو عاصم

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