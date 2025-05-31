امتحانات الشهادة الإعدادية، رصد 4 حالات غش بالدقهلية

رصدت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الاعدادية 4 حالات غش بين إدارة نبروه وغرب المنصورة وطلخا وشربين، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن واقعة الضبط لحالات الغش.

ومن جانبه، تابع المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة تعليم الدقهلية منذ قليل خروج ورق امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية من من مطبعة المديرية بالجلاء لتوزيعه على 591 لجنة على مستوى المحافظة وسط حراسة أمنية مشددة.

ويترأس غرفة امتحانات الشهادة الإعدادية محمد بسيوني وكيل مديرية تعليم الدقهلية لمتابعة سير امتحانات الإعدادية أولا بأول.

يؤدي 162 ألفا 463 طالبا وطالبة وطالبة اليوم السبت، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية داخل 591 لجنة بمدارس محافظة الدقهلية، التي مقرر أن تنتهي يوم الأربعاء 4 يونيو.

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون العربي والدين

ويؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية، امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.

ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة للصف الثالث الإعدادى كالتالى:-

اليوم الأول:- السبت 31 مايو (مادتين)

اللغة العربية والخط والإملاء ومدتها ساعتان ونصف من 9 إلى 11.30 ومنهم 20 دقيقة للإملاء.

والتربية الدينية ومدتها ساعة ونصف من 11.45 إلى 1.15.

اليوم الثانى:- الأحد 1 يونيو (مادتين)

الجبر والإحصاء ومدتها ساعتان من 9 إلى 11.

والدراسات الإجتماعية ومدتها ساعتان من 11.15 إلى 1.15.

اليوم الثالث:- الإثنين 2 يونيو (مادة واحدة)

اللغة الأجنبية ومدتها ساعتان من 9 إلى 11.

اليوم الرابع:- الثلاثاء 3 يونيو (مادتين)

الهندسة ومدتها ساعتان من 9 إلى 11.

والتربية الفنية ومدتها ساعتان من 11.15 إلى 1.15.

اليوم الخامس:- الأربعاء 4 يونيو (مادتين)

العلوم ومدتها ساعتان من 9 إلى 11.

والكمبيوتر وتكنولوچيا المعلومات ومدتها ساعة واحدة من 11.15 إلى 12.15.

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