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اليوم، أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود أنوسة كوتة في واقعة سيرك طنطا

مدربة الأسود أنوسة
مدربة الأسود أنوسة كوتة، فيتو

تبدأ محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود الشهيرة أنوسة كوتة، في قضية تتعلق بحادث مأساوي وقع داخل سيرك طنطا، أسفر عن إصابة أحد العاملين، محمد البسطويسي، إصابة بالغة أدت إلى بتر ذراعه اليسرى من فوق الكوع، نتيجة هجوم نمر خلال عرض ترفيهي أُقيم في المدينة.

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تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى 1 أبريل 2025، عندما كان سيرك طنطا يقدم عرضًا ترفيهيًّا بمشاركة عدد من الحيوانات المفترسة، وعلى رأسها النمور وأثناء العرض، فوجئ الحضور بهجوم مفاجئ من أحد النمور على العامل محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد (المعروف باسم محمد البسطويسي)، ما أدى إلى إصابته إصابة جسيمة تسببت في بتر ذراعه، وسط حالة من الذعر بين الحاضرين.

قرار الإحالة

وكانت نيابة طنطا قد قررت إحالة "أنوسة كوتة"، واسمها الحقيقي محاسن مدحت محمد علي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بتهمة التسبب في إصابة المجني عليه عن طريق الخطأ، وذلك نتيجة الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء تقديم العرض.

وجاء في نص قرار الإحالة أن المدربة لم تتخذ التدابير الكافية لحماية العاملين والجمهور من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الحيوانات المفترسة، وهو ما يعد إخلالًا واضحًا بما تفرضه أصول الحرفة، حيث لم يتم تأمين موقع العرض بشكل كافٍ، مما أتاح للنمر الانقضاض على العامل.

 

التهم الموجهة

وتواجه أنوسة كوتة اتهامات بالإهمال والتهور وعدم الاحتراز، وهي تهم تصل عقوبتها – في حال الإدانة – إلى الحبس والغرامة، خصوصًا في القضايا التي تنجم عنها إصابة مستديمة مثل حالة البسطويسي، الذي بات يعاني من إعاقة دائمة ستؤثر في حياته المهنية والشخصية.

 

ردود الفعل

وقد أثارت الواقعة حالة من الصدمة والاستياء بين أهالي طنطا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على العروض التي تتضمن حيوانات مفترسة، وضمان سلامة العاملين والجمهور. فيما التزمت أنوسة كوتة الصمت تجاه الاتهامات الموجهة إليها، وسط ترقب واسع لجلسة المحاكمة الأولى.

وسنوافيكم بتفاصيل الجلسة فور صدور أي قرارات من المحكمة، والتطورات المتعلقة بالقضية التي شغلت الرأي العام مؤخرًا.

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