بعد اشتعال النيران بها، انتظام امتحانات طلاب الدبلوم الفني بمدرسة صلاح سالم في سوهاج

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية انتظام واستقرار امتحانات شهادة الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، وخاصة بمدرسة صلاح سالم الاعداديه بنين بسوهاج بعد اشتعال النيران بها الخميس الماضي وتأجيل الامتحانات.

واطمأن وكيل التعليم بسوهاج على انتظام واستقرار الامتحانات بمدرسة صلاح سالم وفق الجدول المعتمد من الوزارة.

وكان حريق نشب أول أمس الخميس بإحدى الغرف المخصصة كمخزن فرعي للمديرية أسفل المبنى الشرقى الذى يشتمل على عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة والتى تم تخصيصها ضمن اللجان الامتحانية لطلاب وطالبات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥.

زوجه خلالها وكيل الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات التى تضمن توفير بيئة امتحانية هادئه تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

جدير بالذكر أنه بناءً على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جارى التنسيق بين مديرية التربية والتعليم بسوهاج والوزارة لتحديد يوم لاستكمال طلاب شهادة الدبلوم الفني الصناعي إعداد مهنى بلجنة مدرسة صلاح سالم الاعداديه بنين بسوهاج وإعادة امتحان مادة التربية الدينيه التى لم يتمكن الطلاب من أدائها بسبب حادث الحريق لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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