السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد اشتعال النيران بها، انتظام امتحانات طلاب الدبلوم الفني بمدرسة صلاح سالم في سوهاج

الدكتور محمد السيد
الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية انتظام واستقرار امتحانات شهادة الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، وخاصة بمدرسة   صلاح سالم الاعداديه بنين بسوهاج بعد اشتعال النيران بها الخميس الماضي وتأجيل الامتحانات.

واطمأن وكيل التعليم بسوهاج على انتظام واستقرار الامتحانات بمدرسة صلاح سالم وفق الجدول المعتمد من الوزارة.

وكان حريق نشب أول أمس الخميس بإحدى الغرف المخصصة كمخزن فرعي للمديرية أسفل المبنى الشرقى الذى يشتمل على عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة والتى تم تخصيصها ضمن اللجان الامتحانية لطلاب وطالبات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥.

زوجه خلالها وكيل الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات التى تضمن توفير بيئة امتحانية هادئه تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

جدير بالذكر أنه بناءً على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جارى التنسيق بين مديرية التربية والتعليم بسوهاج والوزارة لتحديد يوم لاستكمال طلاب شهادة الدبلوم الفني الصناعي إعداد مهنى بلجنة مدرسة صلاح سالم الاعداديه بنين بسوهاج وإعادة امتحان مادة التربية الدينيه التى لم يتمكن الطلاب من أدائها بسبب حادث الحريق  لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم والتعليم الفني الفصول الدراسية اللجان الامتحانية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

الأكثر قراءة

آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

سقوط بلكونات وصراخ، الرعب يسيطر على سكان الإسكندرية والنشطاء يرصدون حالة الفزع (فيديو)

تداول أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

مشاهد مرعبة، ماذا فعلت العاصفة الرعدية بشوارع ومحلات الإسكندرية؟ (فيديو وصور)

غش أم أسباب أخرى؟ شيخ الجزارين يفك لغز انخفاض وزن الأضحية بعد شرائها

بعد ليلة العواصف الرعدية والأمطار، سطوع أشعة الشمس في الإسكندرية (فيديو وصور)

نهائي دوري أبطال أوروبا، تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام الإنتر

أسعار 6 عملات عربية وأجنبية في البنك المركزي (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة زينب الكبرى "رضي الله عنها" بطلة كربلاء

موسم الحج 2025، بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج (فيديو)

تفسير رؤية لبس الإحرام في المنام وعلاقتها بالتوبة والابتعاد عن المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية