السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بغرفة العمليات المركزية

جانب من غرفة العمليات
جانب من غرفة العمليات

 تابع اليوم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج انتظام واستقرار امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام المشرف العام على أعمال الامتحانات بديوان المديرية، والتى يؤدى خلالها ٩٤٣٢٧ طالبا وطالبة على مستوى المحافظة امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء داخل ٤٨٥ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

 

مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام امتحانات الشهادة الاعدادية بغرفة العمليات المركزية 

 اطمأن خلالها على وصول الأسئلة لمختلف اللجان وانتظام حضور الطلاب والملاحظين داخل اللجان الامتحانية، وشدد خلال متابعته مع غرف العمليات المركزية بالإدارات التعليمية المختلفة على أهمية المتابعة المستمرة على مدار الساعة لمختلف اللجان الامتحانية للتأكد من تطبيق التعليمات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، ووجه بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي للتصدي ومواجهة أى سلوك يؤثر على انتظام واستقرار الامتحانات بهدف توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بسوهاج امتحانات الشهاده الاعداديه امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية شهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم بسوهاج وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

مواد متعلقة

94 ألف طالب يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج (فيديو)

الشون والصوامع بسوهاج تستقبل 165 ألف طن قمح

94 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج غدا

النيابة تكلف الأدلة الجنائية بمعاينة حريق بمخازن تعليم سوهاج

محافظ سوهاج يتابع مشروعات التطوير والتجميل بالمدن (صور)

مقتل شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بجرجا

محافظ سوهاج: تكثيف الحملات على الأسواق والمطاعم والمجازر استعدادا لعيد الأضحى

الأكثر قراءة

آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

سقوط بلكونات وصراخ، الرعب يسيطر على سكان الإسكندرية والنشطاء يرصدون حالة الفزع (فيديو)

تداول أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

مشاهد مرعبة، ماذا فعلت العاصفة الرعدية بشوارع ومحلات الإسكندرية؟ (فيديو وصور)

غش أم أسباب أخرى؟ شيخ الجزارين يفك لغز انخفاض وزن الأضحية بعد شرائها

نهائي دوري أبطال أوروبا، تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام الإنتر

بعد ليلة العواصف الرعدية والأمطار، سطوع أشعة الشمس في الإسكندرية (فيديو وصور)

أسعار 6 عملات عربية وأجنبية في البنك المركزي (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة زينب الكبرى "رضي الله عنها" بطلة كربلاء

موسم الحج 2025، بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج (فيديو)

تفسير رؤية لبس الإحرام في المنام وعلاقتها بالتوبة والابتعاد عن المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية