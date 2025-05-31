السبت 31 مايو 2025
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رياضة

منتخب السلة يستعد لـ “الأفروباسكت” ببطولة ودية

منتخب مصر لكرة السلة،
منتخب مصر لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة رجال، للمشاركة في بطولة ودية خلال شهر يوليو المقبل، بمشاركة عدد من المنتخبات القوية.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة منتخبات، مصر ولبنان والأردن وإيران، بالإضافة لمنتخب أفريقي سيتم تحديده لاحقا.

وتقام البطولة الودية في لبنان، وتأتي ضمن استعدادات المنتخبات للمشاركة في البطولات العالمية والقارية.

ويستعد المنتخب الوطني لكرة السلة رجال، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية “أفروباسكت”، والمقرر لها شهر أغسطس المقبل.

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كرة السلة المنتخب الوطني لكرة السلة مصر الأردن كاس الأمم الإفريقية أفروباسكت

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