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أخبار مصر

مشاهد مرعبة، ماذا فعلت العاصفة الرعدية بشوارع ومحلات الإسكندرية؟ (فيديو وصور)

الإسكندرية بعد العاصفة
الإسكندرية بعد العاصفة الرعدية، فيتو

 شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، انتشار آثار  العاصفة الرعدية  التي أصابتها خلال الساعات الماضية، في الشوارع وعلى طريق الكورنيش.

ورصدت عدسة فيتو آثار العاصفة التي اجتاحت محافظة الإسكندرية، وتحطم المحلات والمطاعم، وسط عودة السيولة المرورية في الكورنيش. 

 

إنقاذ العالقين وسحب السيارات 

 وكان الهلال الأحمر المصري دفع بفرق الاستجابة للسيول فى محافظة الإسكندرية للمساندة في سحب السيارات وإنقاذ العالقين، جراء موجة طقس غير مستقرة اصطحبت أمطار رعدية غزيرة، ورياح قوية تجاوزت سرعتها 50 كم/ساعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشهدت شوارع وميادين الإسكندرية انتشارا لسيارات الصرف الصحي بالمحافظة لشفط وكسح تراكمات مياه الأمطار المتراكمة في مناطق غرب ووسط وشرق المحافظة.

تداعيات عاصفة الإسكندرية 

 وتابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي كانت قد بلغت ذروتها، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تلك الحالة والتي تشير إلى تعرض المحافظة إلى أمطار ورياح متفاوتة الشدة تكون رعدية.

 وكلف الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

كما وجه المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هناك تدخل فوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها وإزالة كافة الخسائر الناتجة عن سرعة الرياح الشديدة التي تعرضت لها المحافظة.

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