محافظة الإسكندرية يتخذ 3 إجراءات عاجلة للتعامل مع العاصفة المفاجئة والأمطار الرعدية

طقس الإسكندرية، وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الأجهزة المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية للتعامل مع الموقف وضمان انسيابية تصريف المياه والحفاظ على كفاءة الشبكات.

شملت الإجراءات تخفيف ضغوط مياه الشرب في عدد من مناطق غرب الإسكندرية والمنتزه، وذلك بصورة مؤقتة، لتخفيف الأحمال على الشبكات وتسهيل تصريف مياه الأمطار.

الدفع بعربات ومعدات الصرف الصحي بشكل مكثف في نطاق أحياء شرق والمنتزه، مع التركيز على النقاط الساخنة ومناطق التجمعات لضمان سرعة سحب المياه ومنع التراكم.

المرور الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية والتأكد من سيولة الحركة المرورية في كافة المحاور الرئيسية.

إزالة أي عوائق تؤثر في الحركة أو تعيق صرف المياه، بما في ذلك الإعلانات، الأشجار المتساقطة، وأعمدة الإنارة المتضررة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء.

التنسيق المستمر مع غرف العمليات والتدخل السريع فور تلقي أي بلاغات من المواطنين.

وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين التعاون مع الجهات التنفيذية، وتوخي الحذر خلال فترات سقوط الأمطار، وعدم التواجد في أماكن تجمع المياه حفاظًا على سلامتهم.

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