السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة الإسكندرية يتخذ 3 إجراءات عاجلة للتعامل مع العاصفة المفاجئة والأمطار الرعدية

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

طقس الإسكندرية، وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الأجهزة المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية للتعامل مع الموقف وضمان انسيابية تصريف المياه والحفاظ على كفاءة الشبكات.

اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات

منها ارتفاع درجة الحرارة والألم، الأعراض الرئيسية لحمى النفاس

 

شملت الإجراءات تخفيف ضغوط مياه الشرب في عدد من مناطق غرب الإسكندرية والمنتزه، وذلك بصورة مؤقتة، لتخفيف الأحمال على الشبكات وتسهيل تصريف مياه الأمطار.

الدفع بعربات ومعدات الصرف الصحي بشكل مكثف في نطاق أحياء شرق والمنتزه، مع التركيز على النقاط الساخنة ومناطق التجمعات لضمان سرعة سحب المياه ومنع التراكم.

المرور الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية والتأكد من سيولة الحركة المرورية في كافة المحاور الرئيسية.

إزالة أي عوائق تؤثر في الحركة أو تعيق صرف المياه، بما في ذلك الإعلانات، الأشجار المتساقطة، وأعمدة الإنارة المتضررة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء.

التنسيق المستمر مع غرف العمليات والتدخل السريع فور تلقي أي بلاغات من المواطنين.
وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين التعاون مع الجهات التنفيذية، وتوخي الحذر خلال فترات سقوط الأمطار، وعدم التواجد في أماكن تجمع المياه حفاظًا على سلامتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد المياه الاسكندرية

مواد متعلقة

اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات

منها ارتفاع درجة الحرارة والألم، الأعراض الرئيسية لحمى النفاس

تأخير موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بسبب العاصفة والأمطار الرعدية

الأكثر قراءة

برق ورعد، أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية بشكل مفاجئ (فيديو وصور)

شاب يعرض حياته للخطر ويبحث عن توك توك داخل نفق أغرقته مياه الأمطار في الإسكندرية (فيديو)

انهيار جزئي بعقارات وتحطم وغرق سيارات، خسائر الإسكندرية من التقلبات الجوية في ساعتين (صور)

12 صورة ترصد آثار غزوة الرياح الشديدة والأمطار الرعدية المفاجئة على الإسكندرية

أشعلت الفتنة، قائمة بالمدارس والفيلات والأموال المنقولة من نوال الدجوي إلى ابنتها منى وأولادها (مستندات)

محافظ الإسكندرية يعلن رفع حالة الطوارئ بعد تعرض المدينة لأمطار رعدية ورياح شديدة

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 31 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

رسميا، الأهلي يبلغ علي معلول بانتهاء مشواره مع القلعة الحمراء، وبيان مبك من اللاعب للجماهير

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن الهولندي جيريمي فريمبونج صفقة ليفربول الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 31 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 31 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 31 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية