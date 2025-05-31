بعد هطول الأمطار بشكل مفاجئ، محافظ كفرالشيخ يوجه برفع درجة الاستعداد

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، إنه تابع جهود كسح مياه الأمطار التي هطلت بشكل مفاجئ بمدينة مصيف بلطيم، وتم سحب تراكمات المياه، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة صفايات الأمطار.

كلف محافظ كفرالشيخ، ‏رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ورفع وكسح مياه الأمطار أولًا بأول، فى مناطق المحافظة التى تعرضت لموجة سقوط الأمطار صباح اليوم، وتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية

وأعلن اللواء علاء عبد المعطي، اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية، مشددًا على مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة توعية المواطنين، وخاصة الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء وإتخاذ الحيطة والحذر أثناء فترات التقلبات الجوية المتوقعة حرصًا على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، والتى تشير إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد، اليوم السبت، نشاط للرياح وسقوط الأمطار على بعض مناطق المحافظة.

وأكد التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر علي مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفًا بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 والرقم 0473220792، من التليفون الأرضي أو المحمول، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلًا عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ.

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