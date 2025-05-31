السبت 31 مايو 2025
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أخبار مصر

البعثة الرسمية للحج السياحي تتسلم مخيمات منى وعرفات

مخيمات الحجاج بالمشاعر
مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة
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 أكد المطوف السعودي علاء الدين محضر، المسؤول عن تقديم خدمات حجاج السياحة المصريين فئة الخمس نجوم، بدء أعمال تسلم المخيمات المخصصة لحجاج السياحة 5 نجوم في كل من منى وعرفات، موضحا أن أعمال تجهيز المخيمات تتم وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الحج والعمرة وكذلك الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار المصرية. 

 

خدمات المطوفين السعوديين لحجاج قرعة الحج السياحي

 وأضاف المطوف السعودي، أن هناك تعاون كبير بين كافة الجهات السعودية والمصرية التي تبذل جهودها لإنجاح الموسم وتقديم خدمات متميزة للحجاج، مشيرا إلي أن مخيمات الحجاج هذا العام ستكون فيها مفاجآت سارة للحجاج من خلال استخدام تقنيات جديدة وخدمات تقدم لأول مرة للحجاج تحدث نقلة نوعية في الطوافة وخدمة الحجيج مؤكدا أن ذلك يتم تنفيذا لتوجهات الحكومة السعودية ونهجها في خدمة ضيوف الرحمن والعمل على راحتهم وسلامتهم.

 

وأشار إلى أن كل تلك الجهود تتم بمتابعة على مدار الساعة من وزارة الحج والعمرة وأيضا الجهات المصرية المختصة بحج الخمس نجوم وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة.

 

خدمات التغذية والإعاشة والتنقلات بالمشاعر المقدسة

 وأوضح أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين غرفة شركات السياحة المصرية والشركات السعودية مقدمة الخدمة وكذلك مراكز الخدمة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاجها، وحل كافة الملاحظات وتنسيق الجهود لتأمين خدمات التغذية والإعاشة والتنقلات، بما يحقق موسم حج ناجح وآمن للحجاج المصريين.

ووجه علاء محضر الشكر إلى كافة الجهات التي تدعم جهود خدمة الحجاج وعلي رأسها وزارة الحج والعمرة وكذلك وزارة السياحة والآثار، مشيدا كذلك بالتعاون والتنسيق بين غرفة السياحة وشركات السياحة المصرية المنفذة للحج وبين شركات ومراكز الخدمة السعودية مؤكدا أن هذا التعاون يبشر بموسم نجاح متميز للحج السياحي المصري بكل فئاته خاصة برامج الخمس نجوم

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