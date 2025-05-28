كفر الشيخ تشارك في المسابقة السنوية لمراكز المعلومات على مستوى الجمهورية

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار تعزيز التعاون والتكامل في مجال التحول الرقمي وتطوير منظومة البيانات على مستوى المحافظة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور هشام محمد أحمد، مدير قطاع موارد البيانات، ومصطفى منير، نائب مدير قطاع موارد البيانات، حسين شعيب مدير الدعم الفني بالمحافظات، وإيهاب عبدالمنعم زهران، نائب مدير الرصد الميداني، وأمين عبدالقادر، مدير مشروع التحول الرقمي، والمهندس أحمد الأشقر، مديرة الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وعدد من القيادات التنفيذية.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء انطلاق المسابقة السنوية لمراكز المعلومات والتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، التي ينظمها مركز المعلومات بمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تقييم الأداء ورفع كفاءة مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في المحافظات.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التنسيق المؤسسي، وتبادل الخبرات الفنية، وتفعيل أدوات الرصد والتحليل لدعم متخذي القرار، إلى جانب استعراض جهود محافظة كفرالشيخ في تطوير البنية الرقمية وتنمية القدرات البشرية العاملة في هذا المجال.

تطبيق مفاهيم التحول الرقمي

أكد محافظ كفر الشيخ حرص المحافظة على دعم كافة المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز البنية المعلوماتية وتطبيق مفاهيم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تطوير الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف محافظ كفر الشيخ أن التحول الرقمي وتطوير منظومة البيانات يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لبناء حكومة ذكية متكاملة، مشددًا على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية وتوحيد قواعد البيانات لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح نائب محافظ كفرالشيخ، أن الاجتماع يأتي ضمن استعدادات المحافظة للمشاركة في المسابقة السنوية لمراكز المعلومات، والتي تمثل فرصة لتقييم الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات فرق العمل، مشيرًا إلى أن محافظة كفرالشيخ قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تطوير بنيتها الرقمية وبناء كوادر بشرية مؤهلة تواكب متطلبات التحول الرقمي الشامل، تنفيذًا لتوجهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

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