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محافظات

تحرير 39 محضرا للمخابز المخالفة في الدقهلية (صور)

جولة على المخابز
جولة على المخابز بالدقهلية، فيتو

 ترأس المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملة مكبرة وشدد على تكثيف الحملات الرقابة في آخر أيام الشهر، حيث تم تحرير 39 محضرا للمخابز المخالفة.

 

 ويأتى ذلك في إطار الجهود المتواصلة لضبط المخابز  وتأمين وصول رغيف الخبز جيد  لمستحقيه، قاد وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية حملة تموينية مفاجئة ومكثفة على المخابز بمركزي أجا والسنبلاوين. 

 وأسفرت هذه الحملة عن تحرير 14 مخالفة متنوعة، شملت نقص وزن الخبز، والتصرف في كميات دقيق مدعم، بالإضافة إلى حالات غلق مخابز بدون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.

 وتأتي هذه الحملة ضمن خطة وزارة التموين ومحافظة الدقهلية للرقابة المشددة على جودة رغيف الخبز المدعم ووزنه، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب أو استغلال.

نتائج حملات تموينية بالدقهلية 

 في سياق متصل قامت حملة إدارة تموين شربين بتحرير 17 مخالفة للمخابز، وحررت حملة تموين بلقاس 8 مخالفات للمخابز وشملت المخالفات التي تم رصدها خلال الحملات  نقص الوزن: تم ضبط عدد من المخابز تقوم بإنتاج خبز مدعم بوزن أقل من المحدد، ما بين 9 - 19 جم مما يعد مخالفة صريحة للتعليمات الوزارية ويؤثر على حقوق المواطنين في الحصول على حصتهم كاملة.

 

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