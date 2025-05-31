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حوادث

القبض على عامل بمطعم شهير صور سيدات داخل حمام السيدات بالعجوزة

القبض على عامل بمطعم
القبض على عامل بمطعم شهير صور سيدات داخل حمام السيدات بالعجو

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عامل بأحد مطاعم الأسماك الشهيرة بمنطقة العجوزة، لقيامه بتصوير السيدات خلسة داخل الحمام الخاص بهن.

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تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما لاحظت إحدى السيدات وجود جسم غريب أعلى الحائط الفاصل داخل الحمام أثناء تواجدها بالمكان، وبفحصه تبين أنه هاتف محمول في وضع التصوير.

على الفور، أبلغت السيدة إدارة المطعم، التي سارعت بدورها إلى إخطار قسم شرطة العجوزة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتمكنت من ضبط المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا، ويعمل عاملًا بالمطعم.
وبتفريغ محتوى الهاتف، عُثر على عدة مقاطع فيديو وصور توثق سيدات أخريات تم تصويرهن دون علمهن، ما يدل على تكرار المتهم لارتكاب تلك الجريمة.

تحرير محضر بالواقعة

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة، التي بدأت استجوابه بشأن ملابسات الجريمة والمقاطع المصورة على الهاتف.

وتُواصل النيابة العامة التحقيق لكشف مدى تورط المتهم في وقائع أخرى مماثلة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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