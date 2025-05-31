القبض على عامل بمطعم شهير صور سيدات داخل حمام السيدات بالعجوزة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عامل بأحد مطاعم الأسماك الشهيرة بمنطقة العجوزة، لقيامه بتصوير السيدات خلسة داخل الحمام الخاص بهن.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما لاحظت إحدى السيدات وجود جسم غريب أعلى الحائط الفاصل داخل الحمام أثناء تواجدها بالمكان، وبفحصه تبين أنه هاتف محمول في وضع التصوير.

على الفور، أبلغت السيدة إدارة المطعم، التي سارعت بدورها إلى إخطار قسم شرطة العجوزة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتمكنت من ضبط المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا، ويعمل عاملًا بالمطعم.

وبتفريغ محتوى الهاتف، عُثر على عدة مقاطع فيديو وصور توثق سيدات أخريات تم تصويرهن دون علمهن، ما يدل على تكرار المتهم لارتكاب تلك الجريمة.

تحرير محضر بالواقعة

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة، التي بدأت استجوابه بشأن ملابسات الجريمة والمقاطع المصورة على الهاتف.

وتُواصل النيابة العامة التحقيق لكشف مدى تورط المتهم في وقائع أخرى مماثلة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.