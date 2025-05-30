الأمن العام يضبط 306 قضايا مخدرات وينفذ أكثر من 61 ألف حكم قضائي

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الأمن العام يضبط 306 قضايا مخدرات وتنفيذ أكثر من 61 ألف حكم قضائى

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 125 متهمًا، بحوزتهم 164 سلاحًا ناريًا، شملوا رشاش جرينوف، و26 بندقية آلية، و24 بندقية خرطوش، وطبنجتين، و111 فرد محلي الصنع، و637 طلقة مختلفة الأعيرة، و30 خزينة متنوعة و389 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 61 ألفا و719 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملوا 173 حكم جنايات، و19 ألفا و709 أحكام حبس جزئي، و3546 حكم حبس مستأنف، و30 ألفًا و275 حكم غرامات و8 الاف و16 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، جري ضبط 306 قضايا مخدرات، ضموا 330 متهمًا، ضُبط بحوزتهم أكثر من 24 كيلوجراما من مخدر البانجو، و279 كيلوجراما من مخدر الحشيش، و18 كيلوجراما من مخدر الهيروين، وكيلوجراما من مخدر الاستروكس، وكيلوجراما من مخدر البودر، و7 كيلوجراما من مخدر الايس، و5 كيلوجراما من مخدر الشابو، و200 جرام من مخدر الأفيون، و640 جرامًا من مخدر الفودو، و450 كيلوجراما من بذور البانجو المخدر و3803 أقراص مخدرة.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 17 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، جري ضبط 334 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 275 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، جري تحرير 28 ألفًا و541 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم.

كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 9 متهمين، ارتكبوا 11 حادثًا متنوعًا، وإعادة 16 دراجة نارية مبلغ بسرقتها.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.