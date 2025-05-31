السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الإقليمي بالمنوفية

إصابة 8 أشخاص فى
إصابة 8 أشخاص فى تصادم ميكروباص ونقل على الإقليمى بالمنوفية

 أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أخرى نصف نقل بالقرب من نزلة شما على الطريق الإقليمي بمركز أشمون في محافظة المنوفية.

 

نقل 8 مصابين لمستشفى أشمون

 وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام 8 المصابين جراء تصادم سياره ميكروباص مع سيارة نصف نقل، ويتم حاليا تقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لحالتهم.

 

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العميد محمد أبو العزم اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مستشفي اشمون مستشفي اشمون العام

مواد متعلقة

مدرسة بالمنوفية تستقبل طلاب الشهادة الإعدادية بشخصيات كرتونية وشيكولاتة (صور)

اليوم، 86 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بـ 400 لجنة في المنوفية

غرق طالب جامعي في النيل بالمنوفية

قبل ساعات من بدء الامتحانات، تحذير جديد من تعليم المنوفية لطلاب الشهادة الإعدادية

ضبط كيان صناعي لإنتاج إكسـسورات سيارات مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية بالمنوفية (صور)

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالمنوفية

لمنع تصويرها، تعليم المنوفية تتخذ إجراء الأول من نوعه لتأمين ورقة أسئلة امتحانات الإعدادية

بالأسماء، إصابة 23 شخصا في انقلاب أتوبيس عمال وردية بمدينة السادات

الأكثر قراءة

تداول أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

غش أم أسباب أخرى؟ شيخ الجزارين يفك لغز انخفاض وزن الأضحية بعد شرائها

نهائي دوري أبطال أوروبا، تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام الإنتر

أسباب وعقوبة إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات الكهربائية مسبوقة الدفع

بعد التراجعات الأخيرة، سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 31 مايو 2025

بعد انقلاب الإسكندرية، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أدوية للبرد والسعال تؤثر على نتيجة تحليل المخدرات وتحولها إلى إيجابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج (فيديو)

تفسير رؤية لبس الإحرام في المنام وعلاقتها بالتوبة والابتعاد عن المعاصي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 31 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية