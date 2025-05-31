إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الإقليمي بالمنوفية

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أخرى نصف نقل بالقرب من نزلة شما على الطريق الإقليمي بمركز أشمون في محافظة المنوفية.

نقل 8 مصابين لمستشفى أشمون

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام 8 المصابين جراء تصادم سياره ميكروباص مع سيارة نصف نقل، ويتم حاليا تقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لحالتهم.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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