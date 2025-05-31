السبت 31 مايو 2025
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محافظات

اليوم، 86 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بـ 400 لجنة في المنوفية

طلاب، فيتو
طلاب، فيتو

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت، بمحافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2025، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي الجبر واللغة الإنجليزية.

 

وانتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، من تجهيز 400 لجنة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة موزعة على جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 86 ألفًا و12 طالبًا وطالبة بمشاركة 14 ألفًا و112 (رئيس لجنة ـ مراقب أول – مراقب ـ ملاحظ ـ إداري) بجميع لجان الإدارات.

تفعيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورًا وتلقي أي شكاوى.


كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الميدانية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلًا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وتحقيقًا للصالح العام، مشددًا بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة التعليمية.

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