200 ألف جنيه لأسر المتوفين، العمل تعلن تعويضات ضحايا حادث المنوفية

وجه محمد جبران وزير العمل ، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، ومديرية عمل محافظة المنوفية، بمتابعة حالة ضحايا حادث انقلاب سيارة نقل كانت تُقل عددًا من العمال الزراعيين باليومية، بطريق الخطاطبة - السادات، في محافظة المنوفية، أمس الأربعاء، والذين تم نقلهم إلى مستشفى السادات المركزي، ودخل قسم الاستقبال 22 شخصًا بينهم 3 حالات وفاة.

وتم إيداع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، ثم تم دفنها، فيما تم إسعاف المصابين، الذين تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم.

وتوجه الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسر المتوفين، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

ووجه الوزير ببحث الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة متوفي، و20 ألفًا لكل مصاب.

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