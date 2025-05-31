93 ألف طالب يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية

تنطلق اليوم السبت، متحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية وتنتهي الأربعاء المقبل حيث يؤدي 93.490 طالبا الامتحان في 418 لجنة للإعدادية العامة، ويؤدي 4.886 طالب الامتحان في 35 لجنة للإعدادية المهنية.

وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن امتحان الشهادة الإعدادية العامة، الفصل الدراسي الثاني هذا العام ستكون بنظام البوكليت( كراسة امتحان)، كما أكد على أهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات الواردة من الوزارة، مؤكدًا على المسؤولية الكاملة لرئيس لجنة الامتحان عن سير العمل داخل لجنة الامتحان، بدءً من استلام كراسات الامتحان (البوكليت) وحتى نهاية اليوم، موجها رؤساء لجان سير الامتحان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل، والتأكد من توافر كافة التجهيزات داخل اللجان لتوفير بيئة آمنة للطلاب أثناء أداء الامتحان، وإعلان جدول الامتحان ودليل اللجان في مكان ظاهر.

وشدد وكيل تعليم الغربية على منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان من قبل الطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات، والتأكيد على غلق أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يوميًا، ومنع دخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة أثناء سير الامتحان، موجهًا بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية، لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة.

وأكد وكيل الوزارة أيضًا على تحقيق الانضباط الكامل باللجان، بدءً من البوابة الرئيسية للجنة، وحتى داخل جميع اللجان، والالتزام بسرعة التواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية، وغرف العمليات الفرعية بها، لضمان سرعة التعامل مع أية مشكلة قد تواجه سير الامتحان، مع ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل، وتقدير المسئولية وتوفير الجو المناسب لأبنائنا طلاب الشهادة الإعدادية.

وأضاف "حسن" أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بانتظام ونزاهة، وتوفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات في ظروف جيدة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، متمنيًا لأبنائنا الطلاب التوفيق والنجاح.

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