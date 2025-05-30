العناية الإلهية تنقذ سائقًا بعد اشتعال سيارة ملاكي على طريق طنطا - كفر الشيخ

أنقذت العناية الإلهية أحد المواطنين بعد اندلاع حريق مفاجئ في سيارة ملاكي كان يقودها على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، بالقرب من منطقة الأمن المركزي.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق، ما أثار حالة من الذعر بين المارة والسائقين.

وعلى الفور، تحركت قوات الدفاع المدني بمحافظة الغربية، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق خلال وقت وجيز، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، بينما أسفر الحريق عن تلفيات بالسيارة.

وبحسب شهود عيان، فقد خرج السائق من السيارة فور ملاحظته تصاعد الدخان، قبل أن تندلع النيران بشكل كامل، مما ساهم في نجاته بأعجوبة.

وجارٍ حاليًا فحص السيارة لتحديد أسباب الحريق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

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