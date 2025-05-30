الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

العناية الإلهية تنقذ سائقًا بعد اشتعال سيارة ملاكي على طريق طنطا - كفر الشيخ

العناية الإلهية تنقذ
العناية الإلهية تنقذ سائقًا بعد اشتعال سيارة ملاكي على طريق

 أنقذت العناية الإلهية أحد المواطنين بعد اندلاع حريق مفاجئ في سيارة ملاكي كان يقودها على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، بالقرب من منطقة الأمن المركزي.

تنطلق غدا، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية

محافظ الغربية يتفقد سير العمل بمستشفى طنطا العام

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق، ما أثار حالة من الذعر بين المارة والسائقين. 

 

وعلى الفور، تحركت قوات الدفاع المدني بمحافظة الغربية، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث.

 

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق خلال وقت وجيز، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، بينما أسفر الحريق عن تلفيات بالسيارة.

 

وبحسب شهود عيان، فقد خرج السائق من السيارة فور ملاحظته تصاعد الدخان، قبل أن تندلع النيران بشكل كامل، مما ساهم في نجاته بأعجوبة.

 

وجارٍ حاليًا فحص السيارة لتحديد أسباب الحريق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

تنطلق غدا، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية

أوقاف الغربية: تجهيز 447 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

محافظ الغربية يتفقد سير العمل بمستشفى طنطا العام

السيطرة على حريق هائل بمنزل في طنطا (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد شوقي بعد رحيله عن الأهلي (انفراد)

ربيعة يطير إلى الإمارات لإتمام انتقاله إلى العين

عميد طب قصر العيني يكشف خسائر حريق مركز السموم

من القاهرة إلى أثينا، كل ما تريد معرفته عن أزمة دير سانت كاترين

بالقوة الضاربة، قائمة باريس سان جيرمان فى نهائى أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان

شرط الكرملين لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

طاهر محمد طاهر يعقد قرانه قبل كأس العالم للأندية

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العالم للشباب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الأزهر يوضح أفضل الأعمال في يوم عرفة (فيديو)

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالسعة في الرزق والفرج بعد الضيق

دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية