إمام عاشور يوجه رسالة إلى الخطيب وجماهير الأهلي بشأن تمديد عقده

رد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على ما أثير وتردد مؤخرًا بشأن طلبه زيادة عقده، بعد قدوم تريزيجيه وزيزو وبن شرقي وبن رمضان.

إمام عاشور يكشف موقفه من الصفقات الجديدة

وقال خلال لقائه ببرنامج “الكورة مع فايق” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق بقناة “إم بي سي مصر 2”: "كل اللعيبة اللي هتنضم لينا أسماء كبيرة وهيضيفوا لينا والنادي الأهلي هيضيف ليهم، سواء بن رمضان أو تريزيجيه أو الصفقة الأخرى المحتملة وإن شاء الله يضيفوا لينا، وغير صحيح إطلاقًا إني طلب زيادة عقدي، وبوظت أوضة اللبس مفيش الكلام ده في الأهلي".

رسالة قوية من إمام عاشور لإدارة الأهلي والجماهير الحمراء

وعن تلقيه عرضًا كبيرًا للرحيل عن الأهلي، أكد: "مش هعرف أمشي وحد زعلان مني سواء من الإدارة أو جماهير الأهلي، أنا باقي لي موسمين مع الأهلي ومش هتكلم عن زيادة عقدي إلا لما حد يتكلم معايا والناس بيتعاملوا معايا كلها احترام وتقدير، وهما عايزني على طول مبسوط، وانا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت وعمري ما هرفض أي عرض من الأهلي أو تعديل العقد، عندي عروض كتير، مفيش حد بيلعب في الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز إلا وبيكون عنده عروض، مش هاعمل حاجة تغضب جمهور الأهلي أو الإدارة ولو قالولي أي حاجة مش هعترض وهقابل علطول، إمام مكمل مع النادي الأهلي وأنا تحت أمر النادي الأهلي ولو هناك تفاوض مع القلعة الحمراء بشأن تجديد عقدي سأترك لهم تحديد ما يريدونه وسأوافق عليه".

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