أرقام لا تعرفها عن الإيطالي ماريتسيو مارياني حكم نهائي كأس خادم الحرمين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، هوية الحكم الذي سيدير مباراة اتحاد جدة والقادسية، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024-2025.

ويواجه اتحاد جدة نظيره القادسية، غدًا الجمعة، على ملعب الإنماء، في المباراة النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أرقام الإيطالي ماريتسيو مارياني حكم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وقال الاتحاد السعودي، إن الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني، هو من سيقود مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك.

مارياني (43 عامًا) يعيش أفضل موسم في مسيرته، حيث قاد هذا الموسم 35 مباراة، منها 18 في الدوري الإيطالي.

ويقود الحكم الإيطالي، مباريات في دوري أبطال أوروبا منذ الموسم قبل الماضي، غير أن الموسم الحالي هو الأكثر من حيث عدد المباريات التي أدارها بالبطولة.

وأدار مارياني 7 مباريات في هذا الموسم من دوري الأبطال، من بينها مباراتان في ربع النهائي لأول مرة أيضًا.

وبالإضافة إلى ذلك، كان مارياني هو الحكم في خسارة ميلان لكأس إيطاليا على أيدي بولونيا في المباراة النهائية.

ولا يتسم الحكم بالغزارة في إشهار البطاقات، حيث أشهر إنذارين وطردين على مدار 35 مباراة في الموسم الحالي، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

في المقابل، احتسب مارياني 8 ركلات جزاء خلال الموسم الحالي، 5 منها في المباريات السبعة التي أدارها في دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.