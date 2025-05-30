جيش الاحتلال يتبنى هجوم اللاذقية ويزعم أسباب القصف

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي أغار قبل قليل في منطقة ⁧اللاذقية.

وادعى الاحتلال أن القصف استهدف مستودعات أسلحة احتوت على صواريخ أرض-بحر شكلت تهديدًا على حرية الملاحة البحرية الدولية والإسرائيلية.

كما تم استهداف في منطقة اللاذقية مستندات لصواريخ أرض جو.

وتابع بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل لضمان حرية العمل لتحقيق مهامه وسيعمل لإزالة أي تهديد على دولة ومواطنيها.

وقبل وقت سابق من اليوم سمع دوي انفجارات عنيفة في محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين، وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل موقعا عسكريا في طرطوس.

وتداولت وسائل إعلام سورية أنباء حول قصف إسرائيلي استهدف قاعدة عسكرية للنظام السابق في ضواحي مدينة طرطوس قرب معامل الوهيب.

وفي سياق آخر افتتح في وقت سابق وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك، مقر إقامة السفير الأمريكي بدمشق، وفق ما ذكرت “العربية” السعودية.

المبعوث الأمريكي لدمشق: ترامب سيعلن سوريا دولة لا تدعم الإرهاب قريبًا

وقال باراك: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سيعلن سوريا دولة لا تدعم الإرهاب قريبًا، مشيرًا إلى أن هدف ترامب هو "تمكين الحكومة الحالية في سوريا".

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