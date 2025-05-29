الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طولان: مسؤولو الرابطة ليس لديهم تاريخ وهذه المادة "كارثة"

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

فتح حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، النار على مسؤولي رابطة الأندية، مشددًا أنهم ليس لديهم تاريخ في كرة القدم المصرية.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المُذاع علي قناة نادي الزمالك: "أداء رابطة الأندية  "هزلي" في إدارة بطولة الدوري المصري، كما أن هناك تخبطًا في القرارات وتفسير بنود اللوائح وفق الأهواء والمصالح الشخصية".

وأضاف: "رابطة الأندية ليس لديها إنجازات خلال فترة إدارتها للدوري المصري والمادة 63 في رابطة الأندية المصرية "كارثة" بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

صفات التطوير والإبداع

وعلى صعيد متصل، أكد حلمي طولان، أن علاقته باللاعبين كانت جيدة للغاية خلال مسيرته التدريبية في جميع الأندية.

وشدد طولان: "التدريب موهبة والأهم هو توظيف اللاعبين داخل الملعب، والأهم في المدير الفني أن يتعامل مع اللاعبين بطريقة جيدة وأن يكون "أب" لهم".

وأتم: "يجب على المدرب أن يكون لديه صفات التطوير والإبداع سواء في التدريبات أو المباريات والتدريب علم كبير ويجب على المدير الفني أن يكون "مُلم" بكل التطورات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حلمي طولان الزمالك اتحاد الكرة رابطة الأندية الدوري المصري بطولة الدوري المصري

مواد متعلقة

أبو ريدة يجتمع مع دياب لبحث التعاون بين اتحاد الكرة والرابطة (صور)

3 أسباب وراء إلغاء معسكر منتخب المحليين بأجندة يونيو

غرامات بالجملة، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز

فوجئ بالأمر، محمد عمر يكشف عن كواليس اختيار حلمي طولان لتدريب منتخب مصر المحلي

الأكثر قراءة

رغبة ريبييرو تعيد هذا اللاعب لـ حسابات الأهلي

بعد غرامة المليون جنيه، إمام عاشور يعتذر للشناوي على الهواء

رئاسة الجمهورية تؤكد أهمية الحفاظ على العلاقات المصرية اليونانية وعدم المساس بها

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، وعيار 21 وصل لهذا المستوى

رئاسة الجمهورية تؤكد الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين

إمام عاشور عن هدفه في فاركو: بفضل الصلاة على النبي وخوف اللاعيبة عليا

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع بطريق مصر السويس الصحراوي

رئاسة الجمهورية: الحكم القضائي الصادر مؤخرًا يرسخ المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لزوار بيت الله الحرام.. دعاء رؤية الكعبة المشرفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء مزدلفة وفضائله وسبب التسمية وحكم المبيت به وعقوبة تركه

منها بر الوالدين، الأزهر يكشف عن الأعمال التي تعادل ثواب الحج (فيديو)

أحمد كريمة: عقود الإيجار بدون مدة محددة باطلة شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية