طولان: مسؤولو الرابطة ليس لديهم تاريخ وهذه المادة "كارثة"

فتح حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، النار على مسؤولي رابطة الأندية، مشددًا أنهم ليس لديهم تاريخ في كرة القدم المصرية.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المُذاع علي قناة نادي الزمالك: "أداء رابطة الأندية "هزلي" في إدارة بطولة الدوري المصري، كما أن هناك تخبطًا في القرارات وتفسير بنود اللوائح وفق الأهواء والمصالح الشخصية".

وأضاف: "رابطة الأندية ليس لديها إنجازات خلال فترة إدارتها للدوري المصري والمادة 63 في رابطة الأندية المصرية "كارثة" بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

صفات التطوير والإبداع

وعلى صعيد متصل، أكد حلمي طولان، أن علاقته باللاعبين كانت جيدة للغاية خلال مسيرته التدريبية في جميع الأندية.

وشدد طولان: "التدريب موهبة والأهم هو توظيف اللاعبين داخل الملعب، والأهم في المدير الفني أن يتعامل مع اللاعبين بطريقة جيدة وأن يكون "أب" لهم".

وأتم: "يجب على المدرب أن يكون لديه صفات التطوير والإبداع سواء في التدريبات أو المباريات والتدريب علم كبير ويجب على المدير الفني أن يكون "مُلم" بكل التطورات".

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