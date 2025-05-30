مصدر باتحاد الكرة: اعتذرنا من شهر عن بطولة خوفو لمنتخبات الشباب

منتخب الشباب، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن موقف منتخب مصر للشباب من المشاركة في بطولة خوفو الودية الدولية لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التى تقام في مصر خلال الفترة من 2 الي 10 يونيو المقبل، والتي تأتي ضمن استعدادات الفرق المشاركة لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، والتي تستضيفها تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

المنتخبات المشاركة في بطولة خوفو

وتقام البطولة في الفترة من 2–10 يونٌيو القادم 2025 بمشاركة منتخبات عالمٌية هي: البرازيل – أمريكا – كولومبيا – إيسلندا – النرويج – السعودية – كوريا الجنوبية.

وتنظم شركة مودرن سبورت الرائدة فى مجال تنظيم البطولات والمباريات الدولية الفعالية على ملاعب ستاد 30 يونيو والتًى سوف تكون بروفة لنهائيات كأس العالم للشباب

مصر لن تشارك في بطولة خوفو

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة، أن اتحاد الكرة اعتذر قبل الشهر عن المشاركة في بطولة خوفو لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، بسبب حالة الإجهاد الشديدة للاعبي مصر جراء المشاركة في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، إلى جانب انشغال أغلب اللاعبين بأداء امتحانات نهاية العام الدراسي فى في نفس توقيت، كما أن منتخب مصر يعاني من كثرة الإصابات التي ضربت الفريق في بطولة أمم إفريقيا.

أضاف المصدر، لا أدري لماذا تقام البطولة في مصر رغم اعتذارنا عن المشاركة فيها قبل حوالي شهر

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاند.

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