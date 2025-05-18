الأحد 18 مايو 2025
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أخبار مصر

بيان عاجل من مدارس الحسام بشأن نشوب حريق في أحد الأتوبيسات

أتوبيس مدارس الحسام
أتوبيس مدارس الحسام

أكد مجلس إدارة مدارس الحسام المتكاملة للغات، ومدارس الحسام الدولية برئاسة الدكتور المندوه الحسيني أن ما حدث اليوم حادث عارض، وقع في ساحة الأرض الفضاء التي تبعد عن أسوار المدارس بمسافة آمنة.

مدارس الحسام المتكاملة

وأوضح مجلس إدارة مدارس الحسام أن الحادث عبارة عن حريق نشب في أحد أتوبيسات المدرسة، والاتوبيس ليس ضمن اتوبيسات حركة نقل الطلاب، وإنما هو أتوبيس كان في فترة الصيانة، وأثناء عملية الصيانة حدث اشتعال في دائرة كهرباء الأتوبيس أدت إلى الحادث الذي تمت السيطرة عليه بفضل قوات الحماية المدنية.

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وأكد مجلس إدارة مدارس الحسام أن الحادث وقع خارج أسوار المدارس بمسافة كبيرة، وأن جميع الطلاب والعاملين بمدارس الحسام بخير.

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