الجمعة 30 مايو 2025
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خارج الحدود

سماع دوي انفجارات عنيفة في اللاذقية وطرطوس بسوريا

سوريا،فيتو
سوريا،فيتو

سمع دوي انفجارات عنيفة في محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين، وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل موقعا عسكريا في طرطوس.

وتداولت وسائل إعلام سورية أنباء حول قصف إسرائيلي استهدف قاعدة عسكرية للنظام السابق في ضواحي مدينة طرطوس قرب معامل الوهيب.

وفي سياق آخر افتتح في وقت سابق وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك، مقر إقامة السفير الأمريكي بدمشق، وفق ما ذكرت “العربية” السعودية.

 

المبعوث الأمريكي لدمشق: ترامب سيعلن سوريا دولة لا تدعم الإرهاب قريبا

وقال باراك: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سيعلن سوريا دولة لا تدعم الإرهاب قريبا، مشيرا إلى أن هدف ترامب هو "تمكين الحكومة الحالية في سوريا".

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكى السفير الأمريكي بدمشق المبعوث الأمريكي توماس باراك

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