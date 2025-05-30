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رياضة

الاتحاد يتقدم على القادسية 2-1 في الشوط الأول بنهائي كأس الملك (فيديو وصور)

الاتحاد
الاتحاد

تقدم فريق الاتحاد، على نظيره القادسية، بنتيجة 2-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الجمعة، وستقام على ملعب الإنماء بجدة، في نهائي كأس الملك السعودي 2025 (كأس خادم الحرمين الشريفين).

أهداف الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد القادسية 

تقدم الاتحاد بهدفين عن طريق كريم بنزيما وحسام عوار في الدقائق 34 و43، فيما جاء هدف القادسية من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت البدل من الضائع للشوط الأول.

تشكيل الاتحاد ضد القادسية 

في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: عبد الإله العمري - دانيلو بيريرا - ماريو ميتاي - مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار.

في خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما - موسى ديابي.

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تشكيل القادسية ضد الاتحاد 

في حراسة المرمى: كاستيلاس.

في خط الدفاع: ذكري، ناتشو، أبو الشامات وألفاريز.

في خط الوسط: نيثان، العمار وإيكي.

في خط الهجوم: كاميرون، كينيونيس وأوباميانج. 

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مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك السعودي 2025

ويدخل اتحاد جدة اللقاء بمعنويات عالية بعد أسبوعين فقط من تتويجه بلقب دوري روشن السعودي.

في المقابل، يتمنى القادسية تحقيق أول ألقابه في كأس الملك، خاصة وأنه أنهى موسمه الأول منذ عودته لدوري روشن في المركز الرابع.

وتأهل الاتحاد إلى النهائي بعد تجاوز الشباب بنتيجة (3-2)، بينما عبر القادسية اختبار الرائد بهدف نظيف.

وتبث مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 على شبكة قنوات SSC السعودية وستجد مباراة الاتحاد والقادسية على قنوات SSC HD1 وSSC NEWs وSSC HD4.

كما أعلنت قنوات الكأس ودبي الرياضية والشارقة الرياضية نقل المواجهة أيضًا.

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