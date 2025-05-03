خلافات عائلية، تطور جديد في اتهام عاطل بقتل سيدة في الصف

تطور جديد شهدته قضية اتهام عاطل بقتل سيدة مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات عائلية، في منطقة الصف الجيزة.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم قد بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجني عليها، بسبب خلافات عائلية، وأعد لذلك سلاحا أبيض "سكين"، وتوجه إلى محل سكن الضحية بقرية المنيا والشرفا بدائرة مركز الصف، وما أن ظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات متفرقة بجسدها، قاصدا إزهاق روحها، فأحدث بها إصابات مميتة وردت بتقرير الصفة التشريحية، شملت طعنات نافذة بالصدر والبطن وجروحًا قطعية بالكبد ونزيفا دمويا غزيرًا بتجويف البطن أدى إلى الوفاة.

وكشفت تحريات المباحث عن قيام المتهم بالتخطيط المسبق للجريمة، إثر خصومة بينه وبين أسرة المجني عليها، وتوثيق دخوله وخروجه من العقار عبر كاميرات المراقبة قبل ارتكاب الواقعة وبعدها.

وبناء على ما ورد في التحقيقات، وإجماع الأدلة الفنية والقولية، ورأي فضيلة مفتي الجمهورية الشرعي في أوراق الدعوى، أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة حكمها بالإعدام شنقا للمتهم، والذي طعن عليه بالاستئناف.

وفي السياق ذاته، قررت الدائرة السابعة "استئناف جنايات الجيزة"، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم على حكم الإعدام الصادر بحقه، إلى جلسة 1 يونيو المقبل، وذلك لسماع ومناقشة شهود الإثبات.

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