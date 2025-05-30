محافظ الجيزة يعلن انتهاء رصف وتطوير طريق بهرمس بمنشأة القناطر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة طريق بهرمس بدءًا من طريق ترعة الزمر في اتجاه قرية ذات الكوم بمركز منشأة القناطر، بطول يبلغ ٢.٥ كيلومتر وعرض ١٠ أمتار، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها لخدمة المواطنين.

رفع كفاءة طريق بهرمس بدءًا من طريق ترعة الزمر

وأوضح محافظ الجيزة أن الطريق يُعد من المحاور الحيوية بمركز ومدينة منشأة القناطر، حيث يخدم كثافات مرورية مرتفعة، ويُسهم في تحسين حركة التنقل بين القرى والمناطق السكنية.



ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها المحافظة لتطوير شبكة الطرق المحلية، وتعزيز الربط بين المراكز والقرى، بما يواكب تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات لائقة وبنية تحتية حديثة وآمنة.

انتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

وأكد المحافظ أنه كلف مدير مديرية الطرق بالجيزة بتكثيف الجهود، ومواصلة المتابعة الميدانية لضمان الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في توقيتاتها المحددة، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها في تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدّد المحافظ على مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية بضرورة المتابعة الدورية لنِسَب التنفيذ للمشروعات المدرجة بخطط الرصف والتطوير، والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية للأعمال، مع تلافي أيّة ملاحظات قبل الاستلام النهائي للمشروعات، تحقيقًا لأقصى استفادة منها، وضمانًا لجودتها.

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