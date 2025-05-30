تردد القنوات الناقلة لـ نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

يبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن تردد قناة بين سبورت الناقل الحصري لـ مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025 على ملعب "أليانز أرينا" غدا السبت.

تردد قنوات نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

ويأتي تردد قنوات beIN SPORTS كالتالي:"

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر في العاشرة من مساء غد السبت، على ملعب "أليانز أرينا"، بمدينة ميونخ في ألمانيا.

إنتر ميلان

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

وتذاع المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان على قناة و beIN Sports HD1.

قنوات مجانيه تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

ويمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، مباشرة عبر الانترنت من خلال تطبيق TOD TV، أو مشاهدتها عبر موقع فيتو الإخباري الذي يتابع المباراة ايضا دقيقة بدقيقة.

باريس سان جيرمان

وكان فريق باريس جيرمان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم انتصر إيابا بنتيجة 2-1.

فيما خطف إنتر ميلان تأهلًا للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب "مونتجويك"، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

فيما عينّ الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وهي الثالثة له في النهائيات القارية.

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