اليوم، الحكم على التيك توكر زين الزين وصديقه بتهمة التشبه بالنساء وبث فيديوهات خادشة للحياء

تصدر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها على التيك توكر زين الزين وصديقه بتهمة بالتشبه بالنساء وبث فيديوهات تخدش الحياء وارتدائه اكسسوارات وملابس حريمي ووضع ميكب كامل ونفخ الشفاه.



تجديد حبس المتهمين

كانت جهات التحقيق، جددت حبس المتهمين 45 يومًا على ذمة التحقيق لحين ورود تقرير الطب الشرعي وإحالتهما للمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، حيث ضبط بحوزتهما فيديوهات تخدش الحياء وممارسة الأعمال المنافية للآداب والذوق العام وارتداء ملابس نساء وضبط بحوزتهما شنطة بداخلها قمصان نوم حريمي وملابس للسيدات وملابس داخلية للنساء ووجود فيديوهات بحوزتهما منافية للآداب.



تفاصيل الواقعة التي تسببت في حبس المتهمين

كانت الجهات الأمنية بمدينة دهب تمكنت من ضبط التيك توكر زين الدين يرتدي الملابس النسائية وبصحبته 16 من أصدقائه داخل باص سياحي خلال خروجهم من كمين دهب، وعند الاستعلام عن تحقيق الشخصية قدم لهم بطاقة تحمل اسم ذكر وليس سيدة.



العثور على مضبوطات نسائية

وبتفتيش الحقائب وجد في شنطة ملابس نسائية كاملة تخص التيك توكر زين الدين وأحد أصدقائه وبها علبة مكياج كاملة، وبفحص هاتفه المحمول وجد فيديوهات على التيك توك وفيديوهات خاصة تخدش الحياء وتحض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، و2 محمول ايفون منهم جهاز آيفون 16 بروماكس، ومبلغ مالي كبير.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 809 جنح دهب لسنة 2025، وبعرضهم على جهات التحقيق أنكر التيك توكر زين الزين معرفته بشنط الملابس الحريمي، واعترف بعلبة المكياج، والمبالغ المالية والتليفونات المحمولة.

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