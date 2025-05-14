"زين الزين" لـ نجوى كرم تتجاوز حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب

تجاوزت أغنية “زين الزين” للمطربة اللبنانية نجوى كرم حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة حتى الآن بعد طرحها بنحو 8 أيام فقط عبر قناة شركة روتانا على يوتيوب.

أغنية زين الزين

وتُعد أغنية "زين الزين" الأغنية الرابعة التي تصدرها نجوى من ألبومها الجديد بعد أغنيات "نعا نقعد"، "يلعن البعد"، و"عتوقيت قلبي"، والتي حظيت جميعها بترحيب واسع من الجمهور العربي.

نجوى كرم

وفي وقت سابق، كانت نجوى كرم قد قدمت مفاجأة خلال ختام الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent.

و قدمت نجوى لأول مرة أغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" وسط استعراض ضخم، قدمتها فرقة استعراضية عالمية.



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