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ثقافة وفنون

فيلم المشروع x لـ كريم عبد العزيز يتصدر شباك التذاكر ويحقق 36 مليون جنيه

كريم عبد العزيز،
كريم عبد العزيز، فيتو

حقق فيلم المشروع x إيرادات قوية في شباك التذاكر بالسينمات قبيل انطلاق موسم عيد الأضحى.

 

إيرادات فيلم المشروع X

وحقق الفيلم إجمالي إيرادات تقدر بـ 36 مليون جنيه خلال 9 أيام فقط من طرحه بدور العرض السينمائي المصري فقط، ومع توقع بزيادة نسب إيرادات العمل خلال موسم عيد الأضحى بسينمات مصر والخليج.

ويجمع الفيلم بين الدراما التاريخية والإثارة والتشويق، من خلال قصة عالم مصريات ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر، ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر، تركيا، إسبانيا، وإيطاليا.

 

أبطال فيلم المشروع X

 فيلم "المشروع X" بطولة: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، ومريم الجندي، وضيوف الشرف ماجد الكدواني، عصام السقا، وهنا الزاهد، ومن إخراج بيتر ميمي.

وبالتزامن مع عرضه سينمائيًا، بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان،  عرض الفيلم السينمائي "المشروع X"  الأربعاء الماضي بعدد من مواقعها بالمحافظات، ضمن مشروع سينما الشعب وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

أماكن عرض فيلم المشروع X

 ويعرض الفيلم في 7 محافظات كالتالي: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، وسينما السادات بالمنوفية.

وتعرض الأفلام بالمواقع المشار إليها بدءا من 10 صباحا، حتى 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيها يوميا، وكذلك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

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