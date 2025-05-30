برشلونة تقطع علاقتها المؤسسية مع الاحتلال بسبب العدوان على غزة

كشف مجلس مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم الجمعة، عن قطع العلاقات المؤسسية مع الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء اتفاق التوأمة مع تل أبيب على خلفية العدوان على قطاع غزة.

وقطع مجلس مدينة برشلونة اتفاقية الصداقة مع بلدية تل أبيب وذلك حتى يتم استعادة احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفق البيان الرسمي الصادر عن المجلس.

وتأتي هذه القرارات على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي وصفها كبار المسؤولين الإسبان وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز بأنها إبادة جماعية.

وتمت الموافقة على الاقتراح بدعم من الحزب الاشتراكي الحاكم والجماعات اليسارية والجماعات المؤيدة للاستقلال، ويتضمن حوالي عشرين نقطة من أبرزها قطع العلاقات المؤسسية مع "الحكومة الإسرائيلية الحالية".

كما تلغي برشلونة "اتفاقية الصداقة والتعاون التي تنظم العلاقات مع تل أبيب-يافا، والمؤرخة في 24 سبتمبر 1998، إلى حين استعادة احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وضمان احترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني" وفقا للاقتراح الذي أقرته الجلسة العامة.

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