الإثنين 31 مارس 2025
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أخبار مصر

إقبال كبير من الزائرين على المتحف المصري بالتحرير في أول أيام عيد الفطر (صور)

إقبال الزائرين علي
إقبال الزائرين علي المتحف المصري بالتحرير
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 بدأت وزارة السياحة والآثار، اليوم الإثنين، العمل بالمواعيد العادية لتشغيل المتاحف والمواقع الأثرية لاستقبال الزائرين عقب نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك وفقا لخطة التشغيل المعتمدة من المجلس الأعلى للآثار.

مواعيد زيارة المتحف المصري بالتحرير في أول ايام عيد الفطر

 وأعلن المتحف المصري بالتحرير عن عودة التشغيل بالمواعيد العلمية اعتبارا من اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك من ال 9 صباحًا وحتى ال 5 مساءا على أن يكون أمر موعد لبيع تذاكر الدخول في ال 4 عصرا.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير في عيد الفطر

 وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائر المصري فيما تصل إلى 10 جنيهات للطلاب المصريين، وتصل إلى 550 جنيها للزائرين الأجانب وتصل إلى 275 جنيها للطلاب الأجانب أيضا.

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