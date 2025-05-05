المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية فريدة من قبر يويا وثويا، تعرف عليها

يعرض المتحف المصري بالتحرير سريرا جنائزيا من قبر يويا وثويا (KV46)، والدا الملكة تي، زوجة أمنحتب الثالث وأم أخناتن.

وصنعت من الخشب المدهون بالأسود مع بطينات هندسية بيضاء محاكاة العاج، يستند السرير إلى أربعة أرجل مصممة على شكل كفوف أسد، ويتميز إطار السرير بنسيج كتان منسوج، محفوظ مؤخرًا. يحمل CG/ 95251 ويعرض حاليا ضمن مجموعة كنوز يويا وثويا في الطابق العلوي من المتحف المصري بالقاهرة.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائر المصري فيما تصل إلى 10 جنيهات للطلاب المصريين، وتصل إلى 550 جنيها للزائرين الأجانب وتصل إلى 275 جنيها للطلاب الأجانب أيضا

ويعد المتحف المصري بالتحرير أحد أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، وأول مبنى ينشأ في العالم ليكون متحفًا، حيث بدأت فكرة إنشائه عام 1895، حين فاز المعماري الفرنسي مارسيل دورنيو بالمسابقة الدولية التي تم إقامتها لتصميم مبنى المتحف، وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1902.

بداية تصميم وإنشاء المتحف المصري بالتحرير

وجاء تصميم المتحف المصري بالتحرير علي الشكل الكلاسيكي الحديث، ويتكون من طابقين يضمان مجموعات متميزة من الآثار المصرية تمتد من فترة ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني، ويعرض مجموعة من التماثيل والقطع الأثرية لملوك عصر بناة الأهرامات، والمجموعة الجنائزية ليويا وتويا الملك جدي الملك إخناتون، وكنوز تانيس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مومياوات الحيوانات، وورق البردي والتوابيت والحلي من مختلف العصور المصرية.

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