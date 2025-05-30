إصابة شخص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق السويس الصحراوي

أصيب شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق السويس الصحراوي، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

حادث طريق السويس الصحراوي اليوم

تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوي بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي؛ مما أسفر عن إصابة شخص، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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