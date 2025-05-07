ضبط قائدة سيارة دهست شخصا أثناء عبوره طريق السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة كانت تقود سيارة صدمت أحد الأشخاص أثناء عبوره طريق السويس مما أسفر عن إصابته بكسور متعددة أودت بحياته في الحال، بمدينة الشروق.

مصرع شخص دهسته سيارة بطريق السويس



البداية كانت بتلقي قسم شرطة الشروق بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بطريق السويس، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.



وبالفحص تبين أن الضحية تعرض لحادث أثناء عبوره الطريق بعدما صدمته سيارة مجهولة، وفرّت قائدتها من المكان.

بالبحث والتحري، تم تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنها منتهية الترخيص، كما تم ضبط قائدة المركبة، وهي مقيمة بدائرة قسم التجمع الأول.



وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة وعللت هروبها بشعورها بالإعياء وتوجهها للمستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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