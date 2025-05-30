رفع 565 طن مخلفات وتجمعات قمامة في حملة نظافة بالمنصورة (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، أعمال تنفيذ حملة نظافة بالمنطقة المركزية بمدينتي المنصورة وطلخا، لرفع مخلفات بلدية وتراكمات وتجمعات، وفقا لخطة العمل في منظومة النظافة بالمدينة، ومنظومة العمل اليومية بنطاق المحافظة، وأكد ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للشوارع والميادين في مختلف المناطق بالمدينة.

رفع 565 طن مخلفات بلدية وتجمعات قمامة في حملة نظافة بالمنصورة

وأكد محافظ الدقهلية، أنه إلى جانب حملات النظافة اليومية وفقا لخطة عمل منظومة النظافة، استمرار حملات النظافة بكافة المناطق التي تحتاج لإطلاق حملات فيها، حتى الانتهاء من رفع جميع التراكمات والمخلفات الصلبة ونواتج التطهير، ورفع جميع تجمعات القمامة بنطاق المدن والمراكز والقرى، وأوضح أن هذه الحملات تأتي إلى جانب أعمال منظومة النظافة اليومية التي تضم 3 ورديات تعمل على مدار اليوم، بالإضافة إلى 4 شركات نظافة تعمل في جمع وكنس الأتربة بالشوارع.

رفع 565 طن، ونقلهم إلى مصنع التدوير بسندوب

من جانبه، أشار محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن الحملة قامت برفع جميع تجمعات وتراكمات القمامة على مستوى المنطقة المركزية، وتم رفع 565 طن، ونقلهم إلى مصنع التدوير بسندوب، كما تم تقليم الأشجار، وري الحدائق والجزر الوسطي، ورفع كفاءه النظافة العامة بشارع الجيش، وقناة السويس، وشارع الجمهورية، والمشاية، وعبد السلام عارف، وشارع النوادي، وصلاح سالم، وعدد من شوارع مدينتي المنصورة وطلخا.

ري الحدائق والمتنزهات والجزر الوسطى بكافة الشوارع الرئيسية

وأوضح محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة أنه تم ري الحدائق والمتنزهات والجزر الوسطى بكافة الشوارع الرئيسية بالحي، وزراعة وتقليم الأشجار بالجزر الوسطى بعدد من الشوارع، شملت شارع الجمهورية والمشاية وعبد السلام عارف، وكنس الأتربة من الشوراع بالاستعانة بشركات النظافة، التي تعمل على مدار ثلاث ورديات لكنس الأتربة ورفع أي مخلفات، بالإضافة إلى عمل السيارات المكنسية بالشوارع الرئيسية بالحي، فضلا عن قص الحشائش بالحدائق العامة والجزر الوسطى بنطاق الحي.

وأشار الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة إلى أن السيارات المكنسية قامت بكنس الأتربة من شوارع الحي وشملت شارع الجيش وقناة السويس والجمهورية وسعد زغلول، وتم جمع ونقل المخلفات، ويتم تقديم الخدمات على ثلاث ورديات على مدار 24 ساعة، أما في مدينة طلخا قال الأستاذ اسلام النجار رئيس المدينة إن ورديات النظافة على مدار اليوم قامت برفع تجمعات القمامة بشوارع المدينة حسب منظومة النظافة المعمول بها، وقامت المكنسيات بكنس شوارع صلاح سالم، والنوادي، والبحر الأعظم لرفع الأتربة من جوانب هذه الشوارع.

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