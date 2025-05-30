دعاء أول جمعة من ذي الحجة، ردده يستجاب لك

دعاء أول جمعة من ذي الحجة وفي ساعة الإجابة، الدعاء يوم الجمعة من الأمور المحببة إلى القلوب والتي يحرص الكثيرون على القيام بها خاصة في هذه الأيام المباركة، وفي أول جمعة من ذي الحجة وهي من الأيام العشر التي تتضاعف فيها الأعمال فإن البعض يحرص علي ترديد الكثير من الأدعية رجاء الإجابة لما ليوم الجمعة من فضل، وكذلك الحرص علي الإجابة وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء أول جمعة من ذي الحجة وفي ساعة الإجابة.

دعاء أول جمعة من ذي الحجة وفي ساعة الإجابة

وقت ساعة الإجابة

وردت أحاديث صحيحة بأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه. واختلف العلماء في تعيين تلك الساعة، ففي بعضها أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة، كما في صحيح مسلم وغيره.

وفي بعضها أنها بعد العصر بدون تقييد، وفي بعضها أنها آخر ساعة منه قبل الغروب، كما ورد في أحاديث في المسند والسنن، وقد رجح جماعة منهم الشوكاني أنها آخر ساعة قبل الغروب، وذكر أن ذلك أرجح أقوال أهل العلم وأنه مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة.



الحكمة من إخفاء ساعة الإجابة

قال: إنها قد أخفيت في يوم الجمعة كما أخفيت ليلة القدر في رمضان، ولعل الحكمة من ذلك أن يكون العبد مثابرًا على الدعاء في اليوم كله فيعظم بذلك الأجر.

وعلى كل حال فعلى المسلم أن يجتهد في اليوم كله يسأل الله تعالى أن يوفقه لها ولغيرها مما يحب الله ويرضى. والله لا يرد من دعاه بإيمان وصدق.

- اللهم في الجمعة الأولى من ذي الحجة غير أقدارنا للأفضل، وزين حياتنا بالستر، اللهم اعتق رقابنا من النار.

- اللهم في أول هذه الأيام المباركة أسألك رحمة واسعة ومغفرة تشملني وأهلي ووالديّ، وأجداي وأمواتنا وأموات المسلمين، وكل من له حق علينا يا رب العالمين.

- اللهم في أول جمعة العشر من ذي الحجة لا تجعلني وجعا لمخلوق واجعلني أسعى في خدمة الناس، اللهم أصرف عني الخذلان.

- لقد أقبلت أول جمعة في العشر من ذي الحجة، اللهم إني أسألك أن ترحمني وتغفر لي وترزقني الشفاء العاجل، اللهم اعف عن كل مريض أرهق جسده المرض.

اللهم يا من أقسمت بهذه العشر المباركة من ذي الحجة اجعل أول جمعة فيها تفريجًا لكل هم واستجابة لكل دعاء وغفرانًا لكل ذنب، وهداية لكل عبد ورزقًا لكل محتاج، وشفاءً لكل مريض، ورحمة لكل ميت الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

-اللهُّم بلِغنا تمام عشر ذى الحجة وصيام يوم عرفة واجعل بلوغنا للعشر من ذي الحجة بلوغًا حسنًا يرضيك عنا واجعل لنا فيها نصيبًا من الرحمة والمغفرة واستجابة لكل دعاء يارب.

-اللهم في أول جمعة من شهر ذي الحجة اللهم لا تخرجنا من هذه العشر إلا وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورضيت عنا واستجبت دعاءنا وكتبت لنا الجنة.

-في أول جمعة من ذي الحجة،اللهم اجعل لنا في عشرة دعاء لا يرد وارزقنا رزقا لا يعد وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اجبر خواطرنا بلطفك ورحمتك يا أكرم الأكرمين.

-اللهم لا تخرجنا من العشر الأوائل من ذي الحجة إلا وقد عفوت عنا وغفرت لنا وكتبت لنا الجنة وحرمتنا من النار وأفرحتنا بخبر جميل.

-اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشرح صدورنا واجعل هذه الجمعة استجابة لكل دعاء.

“يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعّالٌ لما تريد، أسألك اللهمّ بأسمائك الحسنى، أن تغفر لي ذنوبي، وتنقّني من الخطايا، وأن تكتبني من المعتقين من النّيران يوم الحساب، اللهمّ إنّي أسألك أن تعفو عنّي، أسألك أن ترضى عنّي، وأسألك أن ترزقني من فضلك وكرمك، وتغنني بكلّ حلال ٍوطيّب، آمين”.

-اللهم في العشر الأوائل بدل أقدارنا إلى أجملها، فإنك القادر الذي لا يعجزه شيء.

-اللهم تقبل منا صالح الأعمال في تلك الأيام المباركة، واعفو عنا واغفر لنا.

-اللهم يا من أقسمت بهذه الليال العشر، ارحمنا يوم الحشر، واصرف عنا كل شر، واجعل لنا من كل عسر يسر.

الدعاء من القرآن الكريم

(رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

(رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) (رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي)

(رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ)

اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ. إذا قالَ حِينَ يُمْسِي فَماتَ دَخَلَ الجَنَّةَ - أوْ كانَ مِن أهْلِ الجَنَّةِ - وإذا قالَ حِينَ يُصْبِحُ فَماتَ مِن يَومِهِ مِثْلَهُ.

دعاء أول جمعة من ذي الحجة وفي ساعة الإجابة

دعاء أول جمعة من ذي الحجة

«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ،

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وأسألك برحمتك إن كان رزقي بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسره، وإن كان قليلًا فكثره، وإن كان كثيرًا، فبارك لي فيه.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم يا رازق السائلين، ويا ذا القوة المتين، يا غياث المستغيثين، أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا».

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