الخميس 29 مايو 2025
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أخبار مصر

مشروع محطة الضبعة النووية يطلب 600 "حداد مسلح" براتب 14 ألف جنيه

محطة الضبعة النووية،
محطة الضبعة النووية، فيتو

 أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن توفير 600 فرصة عمل جديدة على مهنة “حداد مسلح”، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية بشركة كونسيرن تيتان -2، بمحافظة مطروح، على أن يكون التقديم من اليوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، ولمدة 3 أيام من خلال الرابط التالي

مواعيد الاختبارات للتقدم للوظيفة

 وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أن مواعيد الاختبارات يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 3 - 4 يونيو 2025، وعلى المتقدم إحضار “البطاقة الشخصية – شهادة قياس مستوى المهارة”، مشيرةً إلى أن المزايا المقدمة هي: راتب: 14000 جنيه كل شهر، و3 وجبات، والجمعة والسبت عطلة، وتوفير إقامة، ووسيلة انتقال من وإلى الموقع.

 

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